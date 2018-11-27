Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике РоссииРБК02:56
По словам главы Счетной палаты, страна попала «в серьезную застойную яму». Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он.
РБК02:56
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Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 02:59
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