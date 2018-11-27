Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике РоссииРБК02:56
По словам главы Счетной палаты, страна попала «в серьезную застойную яму». Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он.
РБК02:56
Оценить
114 человек отреагировали
Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму.
— Алексей Кудрин, российский политикПРАЙМ 04:47
с чего всё началось
Позже глава Счетной палаты уточнил в Twitter, что такого длительного периода не было за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.РИА Новости02:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 06:17
Экономика
«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме
«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Обновлено в 06:12
Финансы
Минфин впервые за пять лет решил занять в евро
Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.
Обновлено в 06:14
Экономика
Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты
Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 06:14
Экономика
Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»
Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с ОАО "Метрострой" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, вероятность расторжения очень высока, сообщил журналистам вице-губернатора города Игорь Албин.
Обновлено в 06:07
Экономика
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 05:34
Экономика
Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд
Россия не признала решение международного арбитража о взыскании с нее $1,3 млрд в пользу украинского Ощадбанка по иску об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в российском Минюсте.
Обновлено в 05:54
Экономика
Почему подорожает Bitcoin. Nasdaq запустит криптовалютные фьючерсы
После запуска биткоин-фьючерсов на чикагских биржах в декабре 2017 г. стоимость первой криптовалюты достигла $20 000, а к январю 2018 г. капитализация индустрии превысила $830 миллиардов.
Обновлено в 05:55
Экономика
«Росгеология» предлагает снести здания Байкальского ЦБК
Государственный холдинг "Росгеология", который занимается ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, предлагает снести здания БЦБК, заявил генеральный директор холдинга Роман Панов.
Обновлено в 06:04
Экономика
United Technologies разделится на три компании
Одна из крупнейших в США финансово-промышленных корпораций, United Technologies (UTC), приняла решение о разделении бизнеса на три независимые компании, говорится в заявлении UTC.
Обновлено в 04:40
Экономика
Дагестан увеличил сбор налогов на 7,7% за 10 месяцев 2018 года
Налоговые доходы и сборы в Дагестане выросли на 2,1 млрд рублей за 10 месяцев 2018 года, сообщил во вторник руководитель Управления ФНС России по Дагестану Газинур Апсалямов, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:58
Экономика
«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США
В 2018 году компания планировала открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.
Обновлено в 04:17
Энергетика
В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ
Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:55
Экономика
Апелляция подтвердила долг Блажко перед ВЭБом в 11,3 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитража Москвы, который включил задолженность перед Внешэкономбанком (ВЭБом) в размере более 11,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов девелопера Максима Блажко, одного из основателей компании "Донстрой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 05:44
Экономика
Костин не ожидает тотальных санкции против РФ по иранскому сценарию
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает тотальных санкций против России по иранскому сценарию, а с остальным банки справятся.
Обновлено в 06:12