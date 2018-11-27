Экономика

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
РБК
02:56

По словам главы Счетной палаты, страна попала «в серьезную застойную яму». Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он.
РБК02:56
Алексей Кудрин
Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму.
— Алексей Кудрин, российский политикПРАЙМ 04:47
с чего всё началось
Позже глава Счетной палаты уточнил
 в Twitter, что такого длительного периода не было за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.
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