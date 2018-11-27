с чего всё началось

Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму.

По словам главы Счетной палаты, страна попала «в серьезную застойную яму». Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он.

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России

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