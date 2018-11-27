Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве "Как попасть в пятерку", передает корреспондент РБК.

Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России

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Финансы Финансы Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.

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Экономика Экономика ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей.

Экономика Экономика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.

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