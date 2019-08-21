Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в МосквеРБК 08:13
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Он поддержал просьбу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте о проверке обстоятельств применения силы к участникам этих акций.
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с чего всё началось
На протестных акциях в Москве, которые проводились из-за отказа независимым кандидатам в допуске на выборы в Мосгордуму, правоохранительные органы беспрецедентно применяли силу, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.Ведомости08:14
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