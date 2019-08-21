с чего всё началось

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Он поддержал просьбу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте о проверке обстоятельств применения силы к участникам этих акций.

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

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