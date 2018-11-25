Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски.

В 2019 году в России могут вырасти цены на бензин, это произойдет вследствие повышения акцизов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Кудрин высказался о ценах на бензин и возможности дефолта

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