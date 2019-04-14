Экономика
Кудрин усомнился в способности кабмина выполнить план роста инвестицийПолит.ру вчера в 14:59
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача — нарастить инвестиции до 25% ВВП к 2024-2025 годам — скорее всего, не будет выполнена российским правительством. Таким мнением Кудрин поделился с журналистами в Вашингтоне, передает РИА Новости.
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Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости вчера в 11:52
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Кудрин заявил в Вашингтоне, что план Путина по росту инвестиций исполнен не будет
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