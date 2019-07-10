Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиянИнтерфакс 05:12
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.
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Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 06:21
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Спорт
Сенатор США призвал отказаться от госфинансирования ЧМ-2026 по футболу
Джозеф Мэнчин внес законопроект, согласно которому Федерация футбола США должна уравнять зарплаты игроков мужской и женской сборных Сенатор-демократ США Джозеф Мэнчин выступил против госфинансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, пока зарплата игроков американских мужских и женских сборных в этом виде спорта не станет равной.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты
Ноутбук VAIO SX12 порадует большим количеством портов
Стоимость компактного ноутбука VAIO SX12 стартует от 1,1 тысячи долларов, а за топовую версию данной модели покупателю придется выложить 2 тысячи.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Врачебную тайну для осужденных наркоманов хотят ограничить в России
Органы уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации, передает агентство.
Обновлено в 04:07
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Транспорт
Прервано движение на Бутовской линии московского метро
Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 06:56
Единоборства
Порье назвал себя настоящим чемпионом на русском языке
Обновлено в 06:21
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии остается тяжелым, сообщили "РГ" в республиканском министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления, - заявил Гришан во время осмотра.
Обновлено вчера в 04:10
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Авто
Прекращается выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen
В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Два тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе, сообщает 10 июля Reuters. По данным издания, пилоты успели катапультироваться.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19