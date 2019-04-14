Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициямГазета.Ru 12:49
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
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Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости 11:52
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Орешкин прокомментировал слова Кудрина об увеличении инвестиций в ВВП до 25%
Rambler News Service11:32
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