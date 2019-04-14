Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициямГазета.Ru 12:49

Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции.

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

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