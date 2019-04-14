Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВПГазета.Ru 12:19

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Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

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