Экономика
Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестицийРБК вчера в 12:59
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал журналистам высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнена.
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Если посмотреть на итоги 2018 года, то по целевым значениям мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли, но это связано с ограничениями, которые мы взяли на себя в рамках сделки с ОПЕК. Нет возможности наращивать добычу - скромнее инвестиции.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости вчера в 11:52
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Орешкин прокомментировал слова Кудрина об увеличении инвестиций в ВВП до 25%
Rambler News Serviceвчера в 11:32
Кудрин заявил в Вашингтоне, что план Путина по росту инвестиций исполнен не будет
Фонтанка.Рувчера в 11:22
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