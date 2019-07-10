Экономика

Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиянВедомости 05:31

"В зоне риска" остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
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Кудрин усомнился в росте доходов россиян даже на 1 процент

Свободная Пресса05:46

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Московский Комсомолец05:37

Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян

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Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

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Финмаркет05:09

Кудрин считает оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году на 1%

ТАСС04:45
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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