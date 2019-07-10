Экономика
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиянВедомости 05:31
"В зоне риска" остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
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Пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 05:17
с чего всё началось
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.Интерфакс05:12
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