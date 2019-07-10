Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиянРБК 06:43

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично. Такое мнение в ходе заседания Совета Федерации выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
Пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 05:17
с чего всё началось

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.
Интерфакс05:12

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Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

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Счетная палата считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности

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Финмаркет05:09

Кудрин считает оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году на 1%

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