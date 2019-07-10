Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиянИнтерфакс вчера в 05:12
"Казалось бы, не так много - 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - считает он.
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с чего всё началось
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.Интерфаксвчера в 05:12
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Прогноз по росту реальных доходов россиян в Счетной палате считают слишком оптимистичным
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Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз роста реальных доходов россиян на 1%
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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