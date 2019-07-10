В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.

с чего всё началось

"Казалось бы, не так много - 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - считает он.

Происшествия Российские полицейские остались без взяток Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Авто Mini разработает электрокар по мотивам концепта Rocketman Компания MINI запустит в серию электрокар, созданный по мотивам концепта Rocketman, показанного в 2011 году.

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Происшествия Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Армия и оружие Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.

Происшествия Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Космос Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авто Volkswagen Amarok получил дефибриллятор Португальская федерация спасателей получила 28 специально подготовленных пикапов Volkswagen Amarok.

Происшествия Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Армия и оружие Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.

Футбол Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет, Линекеру предложили повторить Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Армия и оружие Россия ответила Украине на обвинения во вмешательстве в учения «Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.

Политика Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Здоровье Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.