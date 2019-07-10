Финансы
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиянВедомости 05:31
"В зоне риска" остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
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Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
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СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
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В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
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Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили у президента России Владимира Путина налоговые льготы для доставки нефти в Европу и Азию.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
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Авто
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Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
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Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
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Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
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Политика
Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией
Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
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Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек
Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.
Обновлено вчера в 11:08
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
В Крыму оценили новый законопроект Рады в отношении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT внесение в Верховную раду законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне
Разин отмечает, что ему сейчас страшно стыдно за коллег, стоящих при этом в очереди в Кремле за наградами от Владимира Путина.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
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Экономика
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Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона
Обновлено вчера в 15:14
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Происшествия
На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
Обновлено в 04:20
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму – погибли дети
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, произошло в ночь на 10 июля в Крыму на трассе «Таврида» в районе Феодосии.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
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Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Политика
Москва не ведет переговоров с Киевом об освобождении удерживаемых лиц
Москва не ведет переговоры с Киевом по вопросу освобождения удерживаемых лиц.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44