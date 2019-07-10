В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.

с чего всё началось

"Казалось бы, не так много - 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - считает он.

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

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