Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения. Я приветствую решение о домашнем аресте, я против того, чтобы бизнес до суда арестовывали.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 09:22
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