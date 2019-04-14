Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Алексей Кудрин
Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения. Я приветствую решение о домашнем аресте, я против того, чтобы бизнес до суда арестовывали.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 09:22

Подробнее о событии

Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнес

News.ru10:35

Кудрин развеял заблуждение насчет пользы освобождения Калви

Московский Комсомолец10:35

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

РИА Новости09:22

Кудрин: снижение инвестиций в Россию можно лишь отчасти объяснить делом Калви

Вести.Ru09:39

Кудрин: настороженность бизнеса после перевода Калви под домашний арест не исчезла

ТАСС09:23

Кудрин усомнился, что смягчение меры пресечения Калви изменит настороженность бизнеса

Интерфакс10:18

Кудрин прокомментировал освобождение из СИЗО основателя фонда Baring Vostok

Говорит Москва10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия

Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье

Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

В материале американского СМИ сообщается, что новые боеприпасы российского производства существенно повысят эффективность армии и оружия РФ.
Обновлено вчера в 14:44
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Общество

Интернет-пользователи проиграли в лотерею

В рунете новая схема мошенничества Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
Обновлено в 19:08
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Общество

Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля

Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Политика

Трамп назвал политику ФРС «убийцей» фондового рынка

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американской Федеральной резервной системы (ФРС; выполняет функции центрального банка), заявив, что, если бы не она, фондовый рынок, по его прогнозам, вырос бы на 10 000 пунктов.
Обновлено в 13:44
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Космос

Первая миссия Израиля на Луну, видимо, окончилась неудачей

Обновлено 11 апреля в 18:48
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено в 15:28
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

«Мы за то, чтобы снизить ставку платы». Интервью с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым по итогам 100 дней «мусорной» реформы

Прошло больше трех месяцев, как в России началась реформа, которую чиновники называют «экологической», а жители страны – «мусорной».
Обновлено в 12:38
Общество

Сахалинские депутаты и сенаторы стали зарабатывать больше

Сахалинские представители в федеральных органах законодательной власти — депутат Государственной Думы Георгий Карлов и сенаторы Дмитрий Мезенцев (от исполнительной власти) и Юрий Архаров (от областной думы) — отчитались о доходах за 2018 год.
Обновлено в 19:37
Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Здоровье

Диспансеризация многодетных матерей проводится в Алтайском крае

Остальные многодетные мамы, члены краевой организации «Много деток – хорошо!», пройдут обследование по отдельному графику.
Обновлено в 07:45
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 08:22
Политика

Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери

Обновлено в 15:36
Музыка

Умер участник UFO Пол Рэймонд

Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.
Обновлено в 05:24
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Экономика

Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Здоровье

Сэкономить на «здоровье»

Самыми впечатляющими результатами могут похвастать страховщики из Северной Америки: по данным консалтинговой компании Strategy Meets Action, сегодня каждая третья страховая компания из этого региона продает автостраховые продукты, применяя телематические устройства.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Непале попал на видео

Очевидец запечатлел момент крушения самолета в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле, произошедшего утром в воскресенье, 14 апреля.
Обновлено в 07:27
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено в 15:41
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:49
Транспорт

«Автодор» повышает тарифы на платных дорогах

Обновлено в 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное