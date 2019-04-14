Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22

Не очень все ожидают, что на российском рынке будет большой бизнес, большие возможности. Дело Калви дополняет картину. Домашний арест принципиально ситуацию пока не меняет, все будут ждать решения. Я приветствую решение о домашнем аресте, я против того, чтобы бизнес до суда арестовывали.

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Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

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