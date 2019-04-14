Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Алексей Кудрин
Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина.
— Алексей Кудрин, российский политикDaily Storm 09:34

Подробнее о событии

Кудрин оценил влияние дела Калви на бизнес

News.ru10:35

Кудрин развеял заблуждение насчет пользы освобождения Калви

Московский Комсомолец10:35

Кудрин: снижение инвестиций в Россию можно лишь отчасти объяснить делом Калви

Вести.Ru09:39

Кудрин объяснил сокращение иностранных инвестиций в Россию

Rambler News Service09:53

Кудрин: Перевод Калви под домашний арест не снизил настороженность бизнеса в РФ

Daily Storm09:34

Кудрин: настороженность бизнеса после перевода Калви под домашний арест не исчезла

ТАСС09:23

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

РИА Новости09:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Школьников из Балтийска познакомили с военной службой в морской пехоте

Обновлено вчера в 05:36
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество

Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Футбол

Мурад Мусаев: «Пенальти после удара Стоцкого был»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). — «Динамо» показало отличную игру.
Обновлено в 09:35
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Политика

Deutsche Welle сообщил об отключении от кабельной сети в Венесуэле

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщила об отключении испаноязычного телеканала от кабельной сети в Венесуэле.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Культура

В Петербурге пройдет фестиваль «Дни Александра Блока»

Фестиваль стартует 20 апреля и продлится почти месяц — все это время в его рамках будут проходить спектакли, концерты, выставки, инсталляции, экскурсии, лекции и перформансы (надо быть!).
Обновлено в 07:02
Футбол

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 08:39
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой

Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Футбол

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:3

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге избили депутата Милонова

Обновлено в 04:27
Авто

Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Авто

Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила автотюнинга

Обновлено 12 апреля в 01:30
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
Футбол

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:45
Космос

«Будет высадка с Нибиру!» В Сахаре обнаружен «аэродром» для 50-километровых НЛО

Чудо природы имеет имя Ришат или «Глаз Сахары», оно прекрасно просматривается из космоса невооружённым глазом – настолько оно огромно.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Павловске женщина погибла под колесами электрички

Обновлено в 08:40
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Общество

Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты

Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 08:23
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное