Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22

Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина.

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

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