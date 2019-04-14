Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом КалвиРИА Новости 09:22
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции низкие впервые за многие годы и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина.
— Алексей Кудрин, российский политикDaily Storm 09:34
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