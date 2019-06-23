Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к ГлазьевуNews.ru 09:40
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин завершил своё «дрейфование» в сторону помощника президента Сергея Глазьева. Об этом он иронично сообщил в социальных сетях.
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Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
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Стелу русским воинам открыли на Крите
Памятник русским воинам международной миротворческой миссии 1897-1909 годов открыли на Крите.
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