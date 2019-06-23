Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к ГлазьевуNews.ru 09:40

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин завершил своё «дрейфование» в сторону помощника президента Сергея Глазьева. Об этом он иронично сообщил в социальных сетях.
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Владимир Путин
Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.
— Владимир ПутинНакануне.Ru 06:05

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Российский экономист
Российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член Национальной академии наук Украины.
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