Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к ГлазьевуNews.ru 09:40

Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин завершил своё «дрейфование» в сторону помощника президента Сергея Глазьева. Об этом он иронично сообщил в социальных сетях.

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

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