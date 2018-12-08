Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России
Коммерсантъ
05:33

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снижение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ приведет лишь к временной стабилизации. Он добавил, что «никогда не был сторонником этого соглашения».
Коммерсантъ05:33

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Кудрин перечислил риски для российской экономики

Интерфакс06:10

Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

РБК05:58

В новой нефтяной сделке нашли вред для России

Lenta.ru05:47

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России

Коммерсантъ05:33

Кудрин рассказал о негативных последствиях решения ОПЕК

News.ru05:25

Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит развитие частных компаний в России и рост экономики

ТАСС04:58

Кудрин защищает олигархов, которые вывели свои капиталы в офшоры - Делягин

Царьградвчера в 09:34
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Энергетика

К 2040 году мировой спрос на газ увеличится на 40%

В соответствии с докладом организации Global Gas Outlook 2040, спрос увеличится до 5,43 триллиона кубометров, а доля природного газа в мировом энергетическом балансе возрастет до 26%.
Обновлено в 06:56
Энергетика

Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве

Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика

Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez

Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика

В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля

В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика

Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»

Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика

Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии

На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика

Правительство отменит регулирование цен на СПГ внутри России

Правительство в ближайшее время примет постановление об отмене регулирования цен на газ, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика

Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия

Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика

Индия импортирует иранскую нефть несмотря на санкции

Несмотря на продолжающиеся санкции США в отношении Ирана, Индия остается одним из главных импортеров иранской нефти.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика

Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика

Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ

Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика

Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд

Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR

Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.
Обновлено вчера в 04:18
Энергетика

Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО

«Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика

В Магаданском крае повышение цен на топливо компенсирует федеральный бюджет

Федеральный бюджет заткнет дыру в бюджете Магаданской области, которая образовалась из-за роста цен на топливо, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, 8 декабря сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:59
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик, предприниматель. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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