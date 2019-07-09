Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Обновлено в 08:45
Политика
США ввели санкции против трех сторонников «Хезболлы»
США ввели санкции в отношении высокопоставленного представителя шиитской группировки «Хезболла» Вафика Сафа, а также поддерживающих движение ливанских депутатов Мухаммада Раада и Амина Шерри.
Обновлено в 12:29
Политика
Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо
Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался в Техасе во вторник на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 10:58
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену в Следственный комитет
Футболист написал заявление в Следственный комитет на экс-супругу Дарью, в котором обвиняет жену в подлоге документов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Обновлено в 00:48
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Политика
Путин рассказал студентам, чем следует заниматься по ночам
Президент России Владимир Путин во время общения со студентами и аспирантами УрФУ в Екатеринбурге объяснил, чем гражданам России следует заниматься по ночам.
Обновлено в 11:17
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 т пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
ЖКХ
Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова высказалась о болезни и депрессии после смерти мужа
Отечественная певица Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей болезни, а также о депрессии, с которой столкнулась после смерти мужа.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин рассказал Стоуну о «российском вмешательстве» в выборы в США
В мае в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшились, в частности, из-за сообщений о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.
Обновлено в 11:18
Футбол
РПЛ представила новый трофей турнира
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Николай Басков после смерти отца перестал появляться в соцсетях
После известия о смерти близкого человека Басков буквально пропал.
Обновлено в 04:51
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишен статуса экс-президента страны.
Обновлено в 11:11
Автоспорт
Кротов финишировал вторым на третьем этапе ралли «Шелковый путь», Аль-Аттия укрепил лидерство в общем зачете
Катарский пилот Нассер Аль-Аттия показал лучшее время на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 05:45