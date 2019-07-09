Экономика
Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитовРБК вчера в 09:52
Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения.
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Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Чите пассажирка такси угнала автомобиль
В пресс-службе МВД по Читинской области рассказали о 40-летней жительнице Читы, которая угнала автомобиль таксиста, когда тот вышел в магазин, и доехала на нем до своего дома.
Обновлено в 02:15
Политика
Саакашвили сравнил Путина и Грузию с котом и мышью
Заявления президента России Владимира Путина относительно санкций в отношении Грузии политик сравнил с поведением кота, «который играет с мышкой».
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Общество
Поставщик питания в уральские школы накрутил цены на сметану на 7000%
Выяснилось, что в двух школах и одном лицее сметана приобреталась с наценкой почти в 7 тысяч процентов.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Сутормина
Генеральный директор петербурского клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина, передает ТАСС.
Обновлено в 02:20
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде
В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о своем состоянии после смерти отца
Отечественный певец Николай Басков рассказал о своем состоянии после недавней смерти отца.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами
В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Челябинске могут создать новое транспортное предприятие
В Челябинске после закупки новых 65 автобусов могут создать новое транспортное предприятие.
Обновлено в 01:22
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Министр ВМС США временно станет главой Пентагона
Главой Пентагона станет действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер на время рассмотрения кандидатуры нынешнего врио министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера в Сенате, сообщает газета Military Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 20:22