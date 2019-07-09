Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Путин не собирается вмешиваться в выборы в США
Российский лидер Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) заявил, что не только не вмешивался, но и не собирается вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Транспорт
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено в 10:17
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Общество
Камеры «Лахта Центра» сняли бурю над Петербургом
Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
Обновлено в 12:05
Общество
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Вице-премьер России Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийно-восстановительные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области до 19 июля.
Обновлено в 13:54
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8%
В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Общество
Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
Обновлено в 01:56
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
"Если пенсионер вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку в 244,47 рубля", – пишет "Лайф".
Обновлено в 08:54
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29