Экономика

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

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