Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Здоровье
Убивает медленно. Как вовремя распознать обструктивную болезнь легких
Суть проблемы в том, что ранняя диагностика хронической обструктивной болезни легких на этапе, когда возможна обратимость процессов, затруднена.
Обновлено в 17:29
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Космос
Уфологи: После солнечного затмения на Луне орудуют пришельцы
Обновлено в 15:28
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась, что хочет быть содержанкой
Телезвезда Алёна Водонаева призналась, что ей очень хочется стать содержанкой и жить за счёт своего мужчины, потому что она устала всё делать сама.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Саакашвили сломал руку жительнице Одессы
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»
"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
Обновлено в 13:48
Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено в 18:27
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout
Военно-морские силы США приняли на вооружение новый беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout.
Обновлено в 09:11
Хоккей
Илья Воробьев и Алексей Кудашов поменяются местами в сборной
Вообще, главным тренером сборной Илью Воробьева утвердили уже после чемпионата мира-2018 в Дании (туда он ездил в качестве исполняющего обязанности) и заключили с ним двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на два сезона.
Обновлено в 17:59
Политика
США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
США считают действия Турции в территориальных водах Кипрах "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Обновлено в 18:46
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Общество
Управляющая компания не слышит жалоб жителей дома по улице Пушкина
Как утверждают местные жители, это лишь малая часть проблем, с которыми они столкнулись.
Обновлено в 07:31
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Шоколад и сало: учёные открыли секрет защиты от инфаркта
Шоколад любят все – и взрослые, и дети.
Обновлено в 18:22
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено в 18:53
Общество
Медики раскритиковали поправки в законопроекты о защите врачей
Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищают медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России.
Обновлено в 10:14
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Футбол
Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты
Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани.
Обновлено в 16:35
Спорт
Прыгун в высоту Иванюк показал лучший результат сезона в мире
Обновлено в 16:14
Политика
Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 06:17