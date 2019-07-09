Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

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