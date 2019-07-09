Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
Госдума приняла постановление о санкциях против Грузии
Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление с рекомендацией правительству России о применении в отношении Грузии специальных экономических мер.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Теннис
Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона
В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Политика
Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ
Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 09:48
Футбол
Sky Sport: «Парма» контактирует с «Зенитом» по Эрнани
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани, может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 10:56
Футбол
«МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона»
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 10:07
Религия
Назначены новый ректор Санкт-Петербургской духовной академии и новый глава синодального Отдела по делам молодежи РПЦ МП
Священный Синод РПЦ МП, заседавший 9 июля на Валааме, назначил председателем синодального Отдела по делам молодежи Московского патриархата епископа Петергофского Серафима, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобождением его от должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и выражением благодарности за понесенные труды.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Четыре новых iPhone выпустит Apple в 2020 году
По данным аналитиков JP Morgan Chase, в 2020 году Apple подготовит три модели с OLED-матрицей диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма и один с обычным дисплеем, который по размерам будет сопоставим с iPhone 8. С OLED экранами аппараты будут иметь модуль 5G, а два из них получат ToF камеру, что выведет AR и VR технологии на новый уровень.
Обновлено в 05:47
Кино
Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix
К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Авто
Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей
Обновлено в 02:28
Происшествия
Суд оправдал мэра Одессы Труханова
Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено вчера в 13:41
Наука
Калифорнии предрекли новые землетрясения
Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Realme X Spider-Man Edition поступит в продажу в Китае
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В Сети опубликовали видео атаки позиций Вооруженных сил Украины вблизи города Марьинка Донецкой области.
Обновлено в 09:04