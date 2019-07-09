Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Политика Госдума приняла постановление о санкциях против Грузии Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление с рекомендацией правительству России о применении в отношении Грузии специальных экономических мер.

Происшествия Музыкальный театр загорелся в Ростове В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.

Теннис Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.

Футбол «МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника «Саутгемптона» По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

Религия Назначены новый ректор Санкт-Петербургской духовной академии и новый глава синодального Отдела по делам молодежи РПЦ МП Священный Синод РПЦ МП, заседавший 9 июля на Валааме, назначил председателем синодального Отдела по делам молодежи Московского патриархата епископа Петергофского Серафима, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобождением его от должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии и выражением благодарности за понесенные труды.

Гаджеты Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8 Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.

Гаджеты Четыре новых iPhone выпустит Apple в 2020 году По данным аналитиков JP Morgan Chase, в 2020 году Apple подготовит три модели с OLED-матрицей диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма и один с обычным дисплеем, который по размерам будет сопоставим с iPhone 8. С OLED экранами аппараты будут иметь модуль 5G, а два из них получат ToF камеру, что выведет AR и VR технологии на новый уровень.

Кино Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix К Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съёмках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление" присоединится Райан Рейнольдс.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24 В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.

Происшествия Полицейских-провокаторов посадили на десять лет Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.

Экономика Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Транспорт ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Наука Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.

Наука Калифорнии предрекли новые землетрясения Геологическая служба США предупредила, что Южную Калифорнию могут потрясти новые крупные землетрясения.

Происшествия ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.