Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Утопленника с гирей, привязанной к телу, вынесло на один из пляжей курортного поселка Николаевка Симферопольского района, сообщили в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:16
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 тонны пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин уличил власти Грузии в незнании истории
Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Авто
Китайский производитель авто JAC Motors оштрафован за мошенничество
Поводом послужило мошенничество, касающееся выбросов в окружающую среду. Компанию оштрафовало Пекинское муниципальное бюро экологии.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
Обновлено в 03:35
Футбол
Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России
Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Экономика
Продажа акций ОГК-2 может стать не последней
Акции ОГК-2 утром во вторник упали на 5% — к уровням середины июня, на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
Обновлено в 07:30