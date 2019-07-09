Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Политика
Володин собирает Думу на внеочередное заседание
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин объявил о созыве внеочередного заседания нижней палаты Федерального собрания.
Обновлено в 10:04
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов напомнил о дореволюционных временах, когда женихов и невест для своих детей тщательно проверяли, искали изъяны в семье, и в целом подходили к вопросу ответственно.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Обновлено в 05:50
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Технологии
Правообладатели хотят добиться полного удаления пиратских сайтов
Правообладатели настаивают, что удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей
Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Экономика
«Росатом» примет участие в тендере на строительство чешской АЭС
«Росатом» планирует принять участие в тендере на строительство блока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
Обновлено в 03:57
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; Дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; У компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Томские приставы арестовали за долги почти 100 тонн пива
Судебные приставы в Томской области арестовали почти сто тонн пива одной из местных компаний, которая задолжала в бюджеты разных уровней более ста миллионов рублей.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24