Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Происшествия ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.

Политика Володин собирает Думу на внеочередное заседание Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин объявил о созыве внеочередного заседания нижней палаты Федерального собрания.

Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов напомнил о дореволюционных временах, когда женихов и невест для своих детей тщательно проверяли, искали изъяны в семье, и в целом подходили к вопросу ответственно.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Технологии Правообладатели хотят добиться полного удаления пиратских сайтов Правообладатели настаивают, что удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно.

Политика Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.

Происшествия В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Общество Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве "По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

Экономика «Росатом» примет участие в тендере на строительство чешской АЭС «Росатом» планирует принять участие в тендере на строительство блока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.

Политика Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; Дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; У компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Экономика Томские приставы арестовали за долги почти 100 тонн пива Судебные приставы в Томской области арестовали почти сто тонн пива одной из местных компаний, которая задолжала в бюджеты разных уровней более ста миллионов рублей.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Экономика Стало известно, когда США ожидает дефолт Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.

Экономика Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.