Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости вчера в 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
95% пострадавших от наводнения в Иркутской области получили матпомощь
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Также уже выплачены компенсации за потерю имущества.
Обновлено вчера в 01:16
Футбол
В «Локомотиве» допустили переход вратаря сборной России в другой клуб
Голкипер столичного футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с высокой долей вероятности перейдет в другую московскую команду Российской премьер-лиги.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Минюст предлагает провести в СИЗО сомнительную либерализацию
Адвокаты и правозащитники обнаружили подвох в предложениях Минюста о выдаче паспортов тем обитателям СИЗО, у которых их нет и которым без этого нельзя изменить меру пресечения на более мягкую.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник
По народным приметам, если 10 числа идет дождь, мокрая погода будет продолжаться до самого бабьего лета.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено 08 июля в 03:47
Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром на два года
"Колорадо Эвеланш" продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром на два года, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В Китае приготовились открыть аэропорт в форме звезды
К югу от центра Пекина 30 сентября 2019 года откроется новый международный аэропорт Дасин. Воздушная гавань построена в виде звезды.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде
В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Ульяновске горит здание правительства
Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Транспорт
Милонов предложил ввести спецзнаки для беременных водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести спецзнаки для беременных водителей. Об этом сообщает «Федерал Пресс».
Обновлено в 01:08
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени
Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:29
Кино
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу
Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
В лагере Приморья отравилась половина детей
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Туристка в Великобритании отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у туристической фирмы, которая отправила ее на отдых, порядка 24 тысяч евро из-за отравления.
Обновлено в 00:50
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Финансы
В Великобритании рухнул фунт стерлингов
Курс фунта стерлингов опустился до 1,24 доллара в ходе торгов 9 июля. Это самый низкий показатель более чем за два года.
Обновлено в 00:13
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.
Обновлено вчера в 16:48
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
На Филиппинах на пляж вынесло брикеты с кокаином
Обновлено вчера в 20:48
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 03:26
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00