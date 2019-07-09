Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент Владимир Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы «мракобесием» и «путем в никуда».
Обновлено в 08:37
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей
Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Футбол
Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Назван срок начала поставок С-400 в Индию
Дрожжов добавил, что в поставках С-400 заинтересованы не только Индия, Турция и Китай — «достаточное количество обращений» пришло и от других стран, желающих приобрести эти зенитно-ракетные комплексы.
Обновлено в 08:15
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone
Обновлено в 04:21
Политика
Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате урегулирования конфликта на Донбассе — встрече с Россией при участии западных стран.
Обновлено в 07:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Интернет
Пользователи µTorrent Classic смогут зарабатывать токены BitTorrent
В компании заявили, что новое ПО интегрируют во все новые версии µTorrent Classic для Windows, за счет этого пользователи смогут зарабатывать токены BTT за раздачу файлов.
Обновлено в 07:58
Политика
Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста
Обновлено в 00:05
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Футбол
Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2»
Обновлено в 08:08
Культура
В Москве открылась выставка скульптора Жауме Пленсы
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Политика
Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne
Обновлено в 07:56
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика
Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04