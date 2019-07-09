Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нетРИА Новости 07:32
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
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Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей
Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
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Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
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8 июля вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 07:58
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Hyundai анонсировал новую модель на тизере
Напомним, что ранее Hyundai рассказал о новинках для российского рынка, а сегодня были анонсированы продажи Hyundai Venue.
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Гандболистка сборной России погибла в Польше
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Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
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Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
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Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
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Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
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