Политика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономикиРИА Новости 14:25
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики. Кудрин также опроверг информацию о том, что он поручился за Калви.
Читать в источнике
Оценить160
Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 12:07
с чего всё началось
Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нарушает «установку президента не арестовывать по экономическим составам», написал на своей страничке в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.Ведомости12:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате взрыва в Каире
Двое сотрудников правоохранительных органов Египта погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва в Каире.
Обновлено в 16:37
Общество
Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии
Оглашены результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Общество
Украинский чиновник включил порно на совещании и убежал
Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, сообщает CBN.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию
По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.
Обновлено в 05:04
Политика
Bloomberg: Меркель встревожена позицией США по «Северному потоку — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель встревожена недовольством Соединённых Штатов из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:06
Общество
Британская журналистка назвала Москву сверкающим бездушным городом
Британское издание The Times опубликовало статью журналистки Дженис Тернер, которая называется «Москва — сверкающий город, утративший душу».
Обновлено в 15:00
Происшествия
СК задержал мать проведшего ночь в московском парке мальчика
Следователи задержали мать шестилетнего мальчика, который провёл ночь в национальном парке «Лосиный Остров» в Москве.
Обновлено в 14:45
Экономика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Общество
92-летняя труженица тыла выселена «в никуда»: скандал в Татарии
Более 107 тысяч подписей собрали авторы петиции в защиту жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую решением суда Зеленодольска выселяют из собственного жилья, так как решением комиссии дом признали аварийным.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Главный конструктор раскрыл преимущества танка Т-90МС
Новейший российский танк Т-90МС идеально подходит к условиям ближневосточного региона.
Обновлено в 08:39
Политика
Надпись «Бандера, вставай» появилась на здании МВД Украины
Акция стартовала в качестве извинения за слова одного из правоохранителей, который во время стычки с радикалами в украинской столице выкрикнул: «Ложись, Бандера!»
Обновлено в 13:00
Происшествия
Начальник отдела дознания ФТС обвиняется в получении взятки в $140 тыс
В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 14:34
Политика
Украину призвали обеспечить работу ОБСЕ на выборах по обычным правилам
Главы МИД стран-членов Европейского союза призвали украинские власти обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».
Обновлено в 16:17
Общество
Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь на 19 февраля
Последнее суперлуние в 2019 году начнется в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»
Светская львица Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером группы «Ленинград».
Обновлено в 13:33
Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Экономика
В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрд
Вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США оцениваются в $38 млрд, сообщает агентство Prensa Latina.
Обновлено в 16:24
Культура
Друзь после скандала с подкупом уедет в США
Александр Друзь, которого ранее отстранили от участия в съемках программы из-за скандала о подкупе, планирует уехать в США.
Обновлено в 17:26
Спорт
Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию
В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
Общество
Суд частично удовлетворил иск фристайлистки Комиссаровой
Обновлено в 13:27