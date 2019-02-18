Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономикиРИА Новости вчера в 14:25

с чего всё началось

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики. Кудрин также опроверг информацию о том, что он поручился за Калви.

Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Экономика ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.

Политика Шестнадцать штатов США подали в суд на Трампа Власти американской Калифорнии и еще 15 штатов подали иск, оспаривающий решение президента США Дональда Трампа о вводе режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Политика Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.

Политика Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер Ведомство пришло к выводу, что к концу прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб которых составил $6,3 млрд.

Происшествия Фигуранты дела «Омской топливной компании» получили реальные сроки Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, данное изменение позволило фигурантам уголовного дела выстроить схему поставок угля через аффилированных посредников.

Экономика Оценка инфраструктурного плана на ₽6 трлн вызвала спор в правительстве Что критикуют аналитики при правительстве Аналитический центр при правительстве не смог провести оценку социально-экономических эффектов объектов плана "по существу" по методике, предложенной Минэкономразвития.

Происшествия В Индии грузовик наехал на свадебную процессию По меньшей мере 13 человек погибли и еще 15 получили ранения и травмы в северном штате Раджастхан, когда грузовик наехал на свадебную процессию поздно вечером в понедельник.

Гаджеты Названы 20 лучших в мире смартфонов Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.

Общество В России стали реже заключать брак По данным Минюста, в России за прошедшие пять лет граждане стали реже заключать браки, передает RT.

Происшествия Житель Новосибирской области убил швею, не получив скидку По данным следствия, местный житель пришел к 60-летней швее, чтобы добиться снижения цены на свой заказ, однако женщина ему отказала.

Общество Минкомсвязь нашла применение оставшимся в России таксофонам Согласно документу все оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Хоккей Кучеров побил рекорд «Тампы» по количеству передач в сезоне Российский форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд клуба по количеству результативных передач в регулярном сезоне НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Общество Друзь уезжает в США на фоне скандала Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика Экологические штрафы для бизнеса в России вырастут в десять раз Размер санкций для крупных компаний вырастет в два раза, а для так называемых объектов высокого риска штрафы вырастут в десять раз.

Политика Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.

Наука Умер автор термина «глобальное потепление» В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.

Политика Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа.

Финансы Валютные требования и обязательства ЦБ остаются на нуле В IV квартале 2018 года требования и обязательства Центробанка РФ перед нерезидентами остались нулевыми, следует из материалов регулятора.

Происшествия На Урале в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и восемь пострадали В Свердловской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате произошедшего один человек погиб и восемь пострадали.

Происшествия В Подольске в доме обнаружили тела трех человек В подмосковном Подольске полицейские в доме обнаружили тела трех человек, включая ребенка. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.

Общество «Форэс» уволит рабочего, устроившего пикет на Красной площади Руководство компании «Форэс» решило в ближайшие дни расторгнуть трудовой договор с шихтовщиком Рустамом Корелиным, который устроил на Красной площади пикет против слишком маленькой зарплаты.