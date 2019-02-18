Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономикиРИА Новости 14:25

с чего всё началось

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики. Кудрин также опроверг информацию о том, что он поручился за Калви.

Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

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