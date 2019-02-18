Политика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономикиРИА Новости вчера в 14:25
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики. Кудрин также опроверг информацию о том, что он поручился за Калви.
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Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики.
— Алексей Кудрин, российский политикКомсомольская правда вчера в 12:34
с чего всё началось
Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нарушает «установку президента не арестовывать по экономическим составам», написал на своей страничке в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.Ведомостивчера в 12:07
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Кудрин охарактеризовал ситуацию с арестом Калви как чрезвычайную для экономики
Газета.Ruвчера в 13:20
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