Политика
Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опаснойМосковский Комсомолец 09:04
Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в России необходимо улучшать инвестиционный климат.
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Я бы обратил внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов. У нас больше половины предпринимателей считают работу в бизнесе опасной, а работу правоохранительных органов недостаточно справедливой и прозрачной.
— Алексей Кудрин, российский политикREGNUM 07:51
с чего всё началось
Более половины предпринимателей в стране считают свое занятие опасным, поэтому необходимо обратить внимание на работу правоохранительных органов, заявил 9 июля глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Госдуме.Секрет фирмы10:24
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