Экономика
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 07:15
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Правительство России сняло с повестки тему снижения доли государства в экономике
Коммерсантъвчера в 17:56
Кудрин сообщил, что власти РФ сняли с повестки вопрос снижения доли государства в экономике
Народные новостивчера в 11:37
Кудрин: Власти больше не стремятся сократить долю государства в экономике
FreeNews-Volgaвчера в 08:49
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Экономика
От автопрома требуют расписаться за субсидии
Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что идея привязки субсидий в автопроме к СПИК призвана через этот механизм добиться повышения уровня локализации.
Обновлено в 17:47
Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 12:32
Экономика
Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 16:05
Недвижимость
Московские новостройки продолжают дорожать
По данным компании «Метриум», спрос на новостройки вырос на 47% (с января по сентябрь), а на жилье на вторичном рынке — на 25%.
Обновлено в 16:38
Экономика
Банкиры пытаются сохранить агентские продажи ИСЖ
Банкиры пытаются сохранить агентские продажи ИСЖ Ассоциация российских банков (АРБ) предложила внедрить новый подход к продаже ИСЖ.
Обновлено в 17:47
Финансы
ЦБ наблюдает признаки снижения интереса граждан к банковским займам
Если с 2015 по 2017 год домохозяйства платили банкам больше процентных платежей, чем получали от них новых кредитов (за вычетом погашений), то по итогам десяти месяцев 2018 года чистый вклад банковского кредитования в их располагаемые финансовые ресурсы можно оценить в 1,5% денежных доходов граждан.
Обновлено в 17:47
Экономика
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%
Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 11:44
Экономика
Стоимость биткоина может упасть до $2000
Стоимость биткоина упала ниже $3 500, и эксперты считают, что в ближайшие месяцы курс самой популярной криптовалюты может рухнуть до $2 000 и ниже.
Обновлено в 15:26
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика
Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 07:28
Экономика
Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться
К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек, сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Обновлено в 12:35
Политика
Саудовская Аравия может изменить подход к сборам с трудовых мигрантов
По данным от источников, власти Саудовской Аравии намерены изменить подход к внутренним сборам с трудовых мигрантов в целях сокращения оттока иностранных граждан из королевства и минимизации возможных рисков с экономической точки зрения.
Обновлено в 17:22