Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Охранник Сергея Пенкина найден в машине с огнестрельным ранением
Охранник артиста Сергея Пенкина найден с огнестрельным ранением 6 июня утром в своем автомобиле на Ярцевской улице в Москве.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Политика
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
Госбюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос Святослава Цеголко, пресс-секретаря экс-президента страны Петра Порошенко, передает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГБР.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Общество
Американец выиграл в лотерею $345 млн
Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин добавил, что есть возможность в будущем расшириться до еще большего числа команд, однако для этого необходимо иметь «соответствующие средства и четко поставленные цели».
Обновлено в 08:25
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Путин назвал идеальную для России цену нефти
Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Интернет
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Теннис
Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Румынская теннисистка Симона Халеп потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней американки Аманды Анисимовой.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Политика
Путин назвал условие снятия санкций с ЕС
«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Обновлено в 07:52
Путешествия
Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»
Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Авто
Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео
Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49