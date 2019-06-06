Экономика

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годыRT на русском 03:17

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы. По его словам, он составит около 2% или ниже.
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Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

РИА Новости03:58

Кудрин считает вероятной рецессию в экономике РФ в одном из кварталов 2019 года

ТАСС04:46

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Интерфакс04:25

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Lenta.ru04:16

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

RT на русском04:35
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Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Охранник Сергея Пенкина найден в машине с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина найден с огнестрельным ранением 6 июня утром в своем автомобиле на Ярцевской улице в Москве.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Политика

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос

Госбюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос Святослава Цеголко, пресс-секретаря экс-президента страны Петра Порошенко, передает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в ГБР.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Общество

Американец выиграл в лотерею $345 млн

Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Футбол

Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд

Сергей Прядкин добавил, что есть возможность в будущем расшириться до еще большего числа команд, однако для этого необходимо иметь «соответствующие средства и четко поставленные цели».
Обновлено в 08:25
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Энергетика

Путин назвал идеальную для России цену нефти

Россия заинтересована в мировых ценах на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 08:24
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней американки Аманды Анисимовой.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными

Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Политика

Путин назвал условие снятия санкций с ЕС

«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Обновлено в 07:52
Путешествия

Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»

Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Авто

Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Общество

Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей

За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара на фабрике в Турции

Обновлено в 07:31
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