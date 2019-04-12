Кудрин рассказал о рисках для мировой экономикиРИА Новости 09:28

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на полях Весенней встречи Всемирного банка активно обсуждался вопрос, что ряд стран размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики.

Кудрин рассказал о рисках для мировой экономики

Армия и оружие Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.

Армия и оружие 12 апреля состоялось торжественное мероприятие посвященное освобождению города Годонин В торжественных речах на мемориальной акции выступающие благодарили бойцов Красной Армии за освобождение не только Годонина, но и Европы от фашизма, напоминали о подвиге красноармейцев и важности не допустить фальсификацию истории.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж Утром король поп-сцены сводил детей в знаменитый на весь мир Эрмитаж. По словам Киркорова, дети уже во второй раз посещают музей.

Политика Зеленский заставил Порошенко устроить комедию Зеленский сам вызвал Порошенко на открытые дебаты на стадионе и назначил дату – 19 апреля.

Политика Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.

Футбол Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Происшествия Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Театры ТЮЗ приглашает на фестиваль «Театральная юность Марий Эл-2019» С 15 по 18 апреля в Йошкар-Оле пройдёт заключительный этап Открытого республиканского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная юность Марий Эл-2019».

Происшествия Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.

Общество Глава саратовских единороссов заявил об отставке ректора СГАУ Как отметил депутат Госдумы, не было и внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур.

Культура Скончался скульптор Анатолий Дёма Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.

Экономика Чубайс сообщил об отсутствии планов по приватизации «Роснано» Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» заявил об отсутствии планов по приватизации корпорации.

Происшествия Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в Сети Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в Сети радикальные материалы.

Шоу-бизнес Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.

Общество В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

Происшествия Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.

Футбол «Монако» подтвердил травму крестообразных связок у Йоветича "Монако" сообщил о тяжелой травме нападающего Стевана Йоветича, которую тот получил во вчерашнем матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). У 29-летнего черногорца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.