Политика
Кудрин рассказал о рисках для мировой экономикиРИА Новости 09:28
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на полях Весенней встречи Всемирного банка активно обсуждался вопрос, что ряд стран размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики.
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Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
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«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
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Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
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Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
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«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости
Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
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Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Авто
Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей
Обновлено в 05:06
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Кино
Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
Стало известно, когда состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» в России.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Опровержена информация об избиении покупателя охранниками магазина
Дежурный офицер заявил. что сегодня не было зафиксировано инцидентов с избиением покупателя охранниками "Пятерочки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Обновлено в 10:26
Политика
Ассанж назвал условия сотрудничества со следствием
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о своей готовности сотрудничать со шведским следствием.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина
Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Обновлено в 02:19
Политика
Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС
Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10