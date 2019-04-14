Политика

Кудрин рассказал о рисках для мировой экономикиРИА Новости 09:28

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на полях Весенней встречи Всемирного банка активно обсуждался вопрос, что ряд стран размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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