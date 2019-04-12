Кудрин рассказал о рисках для мировой экономикиРИА Новости 09:28

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на полях Весенней встречи Всемирного банка активно обсуждался вопрос, что ряд стран размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики.

Кудрин рассказал о рисках для мировой экономики

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Единоборства В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".

Происшествия В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.

Энергетика Забайкалье ищет вход в особую зону Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Происшествия В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.

Политика Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.

Музыка Matrang номинирован на премию «Муз-ТВ» Рэпер из Владикавказа Matrang номинирован на ежегодную российскую музыкальную премию "Муз-ТВ", сообщает 15-регион.

Политика Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.

Экономика Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Футбол «Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом» Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".

Политика Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

Политика Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.

Футбол Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.

Технологии Harman остается лидером на рынке беспроводных колонок Harman International, дочерняя компания Samsung Electronics, последние четыре года подряд удерживает лидирующие позиции на мировом рынке беспроводных колонок.