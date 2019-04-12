Политика
Кудрин рассказал о рисках для мировой экономикиРИА Новости 09:28
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на полях Весенней встречи Всемирного банка активно обсуждался вопрос, что ряд стран размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры, из-за чего финансовые лидеры и эксперты опасаются ослабления мировой экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Политика
Порошенко спел после несостоявшихся дебатов с Зеленским
Обновлено в 10:04
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Игры
В Сети опубликовано фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:09
Политика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено 12 апреля в 12:39
Музыка
Matrang номинирован на премию «Муз-ТВ»
Рэпер из Владикавказа Matrang номинирован на ежегодную российскую музыкальную премию "Муз-ТВ", сообщает 15-регион.
Обновлено в 09:15
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»
Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Технологии
Harman остается лидером на рынке беспроводных колонок
Harman International, дочерняя компания Samsung Electronics, последние четыре года подряд удерживает лидирующие позиции на мировом рынке беспроводных колонок.
Обновлено в 11:46
Технологии
Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил об опасности попыток бесплатного просмотра последнего сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 07:27