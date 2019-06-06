Экономика

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономикиРИА Новости 02:56

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

РИА Новости02:56

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Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

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Говорит Москва02:54

Инвесторы озабочены собственной безопасностью в России

Ведомостивчера в 17:48
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасов говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика

Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО

Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Экономика

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Общество

Суд не нашел оскорбления в картине «Сдирание кожи с продажного судьи»

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено вчера в 19:47
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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В Приамурье подготовили обращение в Госдуму о финансировании лечения редких заболеваний

В Приамурье сегодня насчитывается 87 больных с редкими (орфанными) патологиями.
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Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
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