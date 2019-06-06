Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономикиРИА Новости 02:56
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасов говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика
Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО
Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Экономика
Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики
Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Общество
Суд не нашел оскорбления в картине «Сдирание кожи с продажного судьи»
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено вчера в 19:47
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Здоровье
В Приамурье подготовили обращение в Госдуму о финансировании лечения редких заболеваний
В Приамурье сегодня насчитывается 87 больных с редкими (орфанными) патологиями.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50