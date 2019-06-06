Экономика

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономикиРИА Новости 02:56

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

РИА Новости02:56

Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики

Говорит Москва02:54

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39

Алексей Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 миллиардов долларов

Эхо Москвы03:00

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Инвесторы озабочены собственной безопасностью в России

Ведомостивчера в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщение о смерти продюсера

Обновлено вчера в 15:29
Финансы

Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором квартале

По итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке

Обновлено вчера в 14:07
Общество

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Обновлено в 03:03
Общество

PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне

PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне - министр нефти Венесуэлы.
Обновлено в 03:01
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.
Обновлено в 01:02
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Общество

От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»

Обновлено в 01:34
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Гаджеты

Раскрыты характеристики Huawei Nova 5i с четверной камерой

Обновлено вчера в 12:13
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

В США испытали электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье

Москвичам рекомендовали в жару не прыгать в воду из-за угрозы здоровью

Резкий заход в воду в жаркую погоду может стать причиной рефлекторного сокращения мышц, спазма сосудов и скачка артериального давления.
Обновлено в 01:32
Политика

Путин сменил врио губернатора Астраханской области

Сергей Морозов был врио губернатора Астраханской области с сентября прошлого года.
Обновлено вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное