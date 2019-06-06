Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономикиРИА Новости 02:56
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщение о смерти продюсера
Обновлено вчера в 15:29
Финансы
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором квартале
По итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Путин и Си Цзиньпин первыми увидели панд в Московском зоопарке
Обновлено вчера в 14:07
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Обновлено в 03:03
Общество
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне - министр нефти Венесуэлы.
Обновлено в 03:01
Авто
Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника
«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Обвиняемые в убийстве спецназовца ГРУ арестованы
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей
В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.
Обновлено в 01:02
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Общество
От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»
Обновлено в 01:34
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Гаджеты
Раскрыты характеристики Huawei Nova 5i с четверной камерой
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В США испытали электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье
Москвичам рекомендовали в жару не прыгать в воду из-за угрозы здоровью
Резкий заход в воду в жаркую погоду может стать причиной рефлекторного сокращения мышц, спазма сосудов и скачка артериального давления.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Сергей Морозов был врио губернатора Астраханской области с сентября прошлого года.
Обновлено вчера в 07:46