Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономикиРИА Новости 02:56

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

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