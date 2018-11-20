Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а, кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано.

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Экономика Экономика Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить в отставку Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.

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Экономика Экономика Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Индией могут подписать в конце 2019 году Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией может быть заключено в конце 2019 года или в первой половине 2020 года, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в кулуарах российско-индийского форума в Санкт-Петербурге.

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