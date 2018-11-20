Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а, кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано.

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Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

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