Экономика

Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мираТАСС 05:54

"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин. Немаловажную роль будет играть и доверие к власти.
Читать в источнике
Алексей Кудрин
Я считаю, что нужно существенно увеличить полномочия субъектов, передать часть земельных ресурсов субъектам. Это серьезные структурные шаги, они не все прописаны в нацпроектах. Я считаю, что нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут драйв и экономический рост.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 02:17

Подробнее о событии

Кудрин назвал способ вывести Россию в топ-5 экономик мира

Life.ru12:16

Кудрин назвал способы вывести Россию в топ-5 экономик мира

Известия10:12

Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

Москва 2411:48

Кудрин рассказал, как вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

РИА Новости10:57

Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира

Lenta.ru08:17

Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

ТАСС05:54

Кудрин: нацпроектов недостаточно для попадания в топ-5 экономик мира

Коммерсантъ03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Обновлено в 12:07
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Общество

YouTube запретил опасные челленджи и пранки

YouTube запретил публиковать челленджи, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.
Обновлено в 06:52
Авто

Skoda представит в Женеве новый кроссовер Kosmiq

Компания Skoda опубликовала первый графический тизер нового кроссовера и озвучила дату презентации модели.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Следствие не нашло следов взрывчатки на месте ЧП в Шахтах

Обновлено в 12:43
Политика

США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Общество

На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров

В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Авто

BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Музыка

СМИ назвали российского участника «Евровидения»

Обновлено в 12:28
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Теннис

Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open

В следующем круге Шарапова, победительница Australian Open-2008, сыграет с действующей обладательницей титула третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая в своем матче второго круга оказалась сильнее шведки Юханны Ларссон.
Обновлено в 08:40
Экономика

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации

На прошедших торгах обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,65%, префы выросли на 0,76%.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Обновлено в 07:34
Гаджеты

Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран

Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Кино

Сиквел «Охотников за привидениями» выйдет в 2020 году

По данным издания "Дэдлайн", выход сиквела запланирован на лето 2020 года.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Культура

Умер татарский певец Ильхам Шакиров

Обновлено в 10:17
Происшествия

Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Космос

NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule

Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
Обновлено в 01:00
Общество

«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток

Выделенные государством деньги на субсидируемые полеты «Аэрофлота» на Дальний Восток и внутри региона закончились, в связи с чем авиакомпания приостанавливает бронирование мест.
Обновлено в 08:47
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли 3 человека

Обновлено в 13:08
Общество

Ирландцы отсудили у McDonald’s права на Big Mac

McDonald’s планирует обжаловать это решение, пока жн Supermac’s будет расширять свою сеть на всей европейской территории, а McDonald’s больше не имеет права на торговую марку Big Mac в ЕС.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

Легендарная Motorola RAZR станет смартфоном с гибким экраном

Ранее на рынке предлагалась раскладушка Motorola RAZR, которая считается легендарной.
Обновлено в 11:55
Общество

В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон

Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Производитель «девятка» яиц пообещал одно яйцо бесплатно

Обновлено в 10:13
Экономика

Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной

Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 06:43
ещё по теме
Главное