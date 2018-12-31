с чего всё началось

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента. Он опубликовал инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

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