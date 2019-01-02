Экономика
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента. Он опубликовал инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.
РИА Новостивчера в 22:03
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СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости вчера в 22:03
с чего всё началось
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин опубликовал в своем твиттере статистические данные, из которых следует, что реальные доходы россиян в 2018 году могли вырасти только на десятые доли процента.Газета.Ruвчера в 22:34
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«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже»: Счетная палата оценила экономические результаты года
Новая газетавчера в 07:11
Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом
Эхо Москвывчера в 10:12
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